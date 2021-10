Sal De Riso primo al Campionato mondiale del panettone

Salvatore De Riso – della pasticceria Sal De Riso Costa d’Amalfi di Minori – è il vincitore assoluto della seconda edizione di Panettone World Championship, il Campionato mondiale del panettone. La scelta è della giuria che si è riunita ad HostMilano, la fiera internazionale riservata al mondo della ristorazione e del food. Fra i fondatori dell’Accademia del Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e Presidente dell’Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi), il maestro ha ottenuto il maggior punteggio nelle votazioni delle tre giurie: tecnica, critica e popolare. Il panettone di Salvatore De Riso è stato scelto dalla Giuria tecnica formata da autorevoli chef, maestri, panificatori e pasticceri. Premiati anche Antonio Pistoni (Saporé Verona) e Giuseppe Mascolo. I tre panettoni vincitori saranno protagonisti di un evento organizzato al Central Market di Hong Kong dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano in collaborazione con La Vin Investment Group Limited, società con sede a Hong Kong leader nel settore della ristorazione e del food. Nel 2023 Panettone World Championship diventerà un Campionato a squadre. “Per me è il coronamento di anni di lavoro, di impegno e sacrifici – ha commentato De Riso – Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ai miei collaboratori che condividono il mio sogno e la mia vita dedicata alla lavorazione, produzione del panettone artigianale e tradizionale. Ringrazio anche il colleghi e amici dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano per l’impegno nella diffusione e nella conoscenza del Lievito Madre e della qualità del panettone artigianale e tradizionale”.