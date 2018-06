Sala Consilina, tutto pronto per il “Trail Madonna di Sito Alto Trofeo Autosala”

Una gara di trail running a quota 1467 metri sul livello del mare con un tracciato che si snoda tra le aree dell’appennino meridionale in territorio campano e lucano. È il “Trail Madonna di Sito Alto Trofeo Autosala”, la specialità di corsa a piedi in una sola tappa in programma a Sala Consilina (Salerno) domenica 10 giugno prossimo che coniuga sport e turismo. Il trail running di Sito Alto si caratterizza per essere il circuito con altitudine più alta di tutte le competizioni in programma in Campania. È una gara “wild” che si sviluppa su di un tracciato immerso nella natura tra aree boscate di inestimabile valore ambientale. I trailisti affronteranno un tracciato di venti chilometri con dislivello positivo di D+1300 e si sfideranno su sentieri e mulattiere attraversando emergenze storico-architettoniche alle pendici del monte Sito Alto. La gara è resa ancora più affascinante per la presenza di diversi campioni, tra i quali, Lidia Mongelli (campionessa italiana Fidal di Trail Lungo), Massimiliano Arcieri e Michele Di Croce (trailisti di livello internazionale). Gli altri running iscritti, oltre cento, provengono da tutta Italia, ma soprattutto da Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Organizzato dall’associazione ” GGTrail” e patrocinato dal comune di Sala Consilina, il “Trail Madonna di Sito Alto Trofeo Autosala” rientra nel circuito regionale Trail Campania.