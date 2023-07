VARESE (ITALPRESS) – “Va bene, però oggi è così e domani vedremo. Il consenso è qualcosa che in politica può andare e venire. Non commentavo quando le cose andavano bene, magari non andavano benissimo, non commento adesso. Va bene così andiamo avanti a lavorare”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito al sondaggio che lo colloca ai primi posti come indice di gradimento.

