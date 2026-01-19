Salari, Fumarola (Cisl) boccia idea Landini su rinnovi annuali contratti

Roma, 19 gen. (askanews) – L’idea di rinnovare ogni anno i contratti collettivi nazionali di lavoro “non è assolutamente la soluzione più opportuna” per venire incontro alle esigenze di lavoratori e famiglie. Lo ha affermato la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, su Radio 24 del programma “24 Mattino”, rispondendo ad una domanda sulla proposta lanciata dal segretario della Cgil, Maurizio Landini.

Secondo Fumarola, semmai “intanto bisogna rinnovare i contratti della pubblica amministrazione, firmare quelli conclusi e facendo questa azione riusciremmo a stare al passo e a dare risposte. Credo che (un sistema di rinnovi annuali) non sia assolutamente la soluzione più opportuna”, ha detto.