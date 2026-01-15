Salari, Landini: contrattazione annuale per recupero inflazione

Roma, 15 gen. (askanews) – Un modello di relazioni che rafforzi il contratto nazionale, ma con una verifica annuale per recuperare l’inflazione. E’ quanto propone il leader della Cgil, Maurizio Landini, per contrastare la perdita del potere d’acquisto dei salari. “Una delle riflessioni da fare è che non è possibile rinnovare i contratti ogni 3-4 anni – ha detto a margine della presentazione di un rapporto sulle retribuzione dell’Inps – penso che uno deve farci i conti. C’è bisogno di arrivare quasi a una contrattazione annuale dei salari per il recupero certo dell’inflazione”.