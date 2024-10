Salario minimo, Conte: Meloni non ha voluto ridare dignità a lavoratori

Roma, 1 ott. (askanews) – “Siamo ancora qui” per chiedere di introdurre “anche in Italia come in altri Paesi europei” un “salario minimo che ridia dignità” ad “oltre tre milioni di lavoratori” ma “non siamo riusciti a convincere Meloni, Tajani e Salvini e tutti voi” dell’emiciclo dove siedono i deputati della maggioranza “e in parte al centro”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, nell’aula della Camera, sull’emendamento al collegato Lavoro che chiede di introdurre il salario minimo a prima firma Conte e sostenuto da tutti i gruppi di opposizione (non Italia Viva) e su cui governo e relatori hanno dato parere negativo.

E questo, ha aggiunto Conte, “mentre si favorisce l’amichettismo. Che vi hanno fatto i nostri ragazzi?”. (segue)