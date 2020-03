Salati Preziosi presenta la prima busta di patatine al 100% compostabile

Per il 2020 Salati Preziosi (società del gruppo Preziosi Food dell’imprenditore irpino Enrico Preziosi) ha assunto un impegno importante, quello della sostenibilità ambientale: ‘Casereccia’ è infatti la prima busta di patatine 100% compostabile, abbandonando così la tradizionale plastica. Cosa significa 100% compostabile? Terminate le patatine, la busta viene gettata nell’umido insieme agli scarti alimentari, e, dopo massimo tre mesi (certificato TUV Austria), in una centrale di compostaggio, diventa concime per le piante creando così nuova vita. Dal taglio spesso alla cottura lenta a bassa temperatura, la Casereccia è prodotta proprio come se fosse fatta in casa, per garantire gusto e croccantezza autentici. Disponibile in sei varianti di gusto: Classica, Pomodoro e Basilico, Rosmarino, Grigliata, Pepe Nero e Meno Sale. In occasione di MarcabyBolognaFiere 2020 il nuovo pack della linea ‘Casereccia’ è stato premiato con l’ADI Packaging Design Award 2020 per il suo design semplice ma diretto e per il packaging innovativo ed ecosostenibile.