Saldi al via, Confesercenti Campania: Giro d’affari da 660 mln ma servono regole contro l’online selvaggio

Partono domani i saldi invernali in Campania. Secondo il centro studi di Confesercenti Campania, il giro d’affari generato nei prossimi 60 giorni sarà di circa 660 milioni di euro, mentre il volume complessivo delle vendite – includendo anche i pre-saldi – raggiungerà quota 750 milioni.

Un campano su due approfitterà degli sconti, ma con una spesa leggermente più contenuta rispetto allo scorso anno: 200 euro a persona, circa 10-15 euro in meno rispetto ai saldi 2025.

A incidere in maniera significativa sul fatturato saranno anche i turisti, attesi in gran numero nelle prossime settimane. Si stima che ogni visitatore spenderà mediamente 100 euro nel periodo dei saldi, per un contributo complessivo al fatturato pari a circa 250 milioni di euro.

“Quasi il 18% dei consumatori campani – analizza Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – ha già acquistato durante la fase irregolare dei pre-saldi, che purtroppo continua a persistere. In questa vera e propria ‘giungla’, sono stati spesi circa 90 milioni di euro, che non rientreranno nel giro d’affari dei saldi ufficiali”.

Il fatturato effettivo generato dai saldi veri e propri si attesterà quindi intorno ai 660 milioni di euro, ai quali non vanno sommati i 90 milioni già spesi in anticipo.

Confesercenti Campania rinnova l’invito ai consumatori a privilegiare i negozi di prossimità, in un contesto in cui gli acquisti online continuano a crescere.

“Il 59% dei campani vorrebbe acquistare in saldo sul web – sottolinea Schiavo –: questo significa che circa 223 milioni di euro finiranno sull’online. Una dinamica che pesa enormemente sul settore dell’abbigliamento campano, già in difficoltà da anni. Le grandi piattaforme pagano fino al 60-70% in meno di tasse rispetto ai negozi italiani e fanno una concorrenza sleale che le attività di vicinato non riescono a sostenere. Serve una regolamentazione: chi vende online deve sottostare alle stesse regole dei negozi sotto casa”.

Per Confesercenti il tema è più ampio: “È necessario aprire un tavolo con il governo nazionale per definire regole chiare sia per le vendite online sia per pre-saldi e saldi – conclude Schiavo –. Non può continuare una situazione in cui il più forte schiaccia il più piccolo. L’ossatura del commercio italiano, soprattutto al Sud e in Campania, è fatta di piccole e medie imprese, spesso artigianali e a conduzione familiare”.

I dati

Secondo il sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti nazionale, durante i saldi in Campania verranno acquistati soprattutto prodotti di abbigliamento, in particolare tramite il web. Tra i più richiesti: scarpe, maglioni, giubbini, pantaloni e vestiti.

La spesa pro capite regionale resta inferiore alla media nazionale, con una propensione all’acquisto più alta nella fascia over 35. Come di consueto, è Napoli a fare da traino: tra città e provincia si stimano circa 380 milioni di euro di spesa complessiva, includendo anche i pre-saldi, pari a oltre il 60% del totale regionale.