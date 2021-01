Saldi, ancora incertezza in Campania. Possibile partenza tra l’11 e il 12 gennaio

Prosegue il clima di incertezza in Campania intorno ai saldi invernali. Ad oggi, non c’è ancora una data certa per l’inizio degli sconti. Al termine della riunione convocata dalla Regione con le associazioni di categoria non è stata infatti definita una data certa. Secondo quanto fa sapere Confcommercio, le date possibili sono l’11 o il 12 gennaio. Una decisione potrebbe arrivare domani.

“La situazione è ancora incerta – spiega Pasquale Russo, direttore generale di Confcommercio – ed è singolare che siamo l’unica regione a non aver fissato una data mentre in una situazione di incertezza come questa sarebbe stato necessario fissare una data e consentire alle aziende di organizzarsi, di prepararsi”. Secondo il dirigente dell’associazione di categoria, “anche se è evidente che molti esercizi hanno già cominciato con le promozioni, pur non potendolo fare e vanificando l’effetto di stimolo per i consumi che solitamente aveva la stagione dei saldi, sarebbe stato utile che anche la Regione Campania avesse fissato una data considerando anche il rischio di chiusure che potrebbero far saltare completamente il periodo dei saldi”.