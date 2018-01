Saldi, Confesercenti: A Napoli giro d’affari da 285 milioni

Spenderanno in media 160 euro pro capite i napoletani per i saldi. Sono i dati dell’osservatorio sui saldi di Confesercenti Campania, diffusi dal presidente Vincenzo Schiavo. Secondo i dati raccolti, il 47% dei napoletani spenderà 160 euro per i saldi partiti oggi. “Se consideriamo che circa un milione e mezzo di persone compreranno in saldi – ha spiegato Schiavo – possiamo stimare che Napoli, con le sue attività commericiali, incasserà 285 milioni di euro”. Il 41% del campione ha dichiarato di essere indeciso. “Nel senso che – ha detto Schiavo – la loro possibilità di spesa dipende da pagamenti in ingresso. Sono per lo più professionisti, partite Iva e persone che lavorano nel privato”. Il 12%, infine, non comprerà in saldi perché mancano le risorse economiche. Il 28% acquisterà scarpe, il 21% abbigliamento, il 12% soprabiti, cappotti, giubbini, il 10 per cento casalinghi. Rispetto agli anni passati, come osserva Schiavo, “c’è maggiore ottimismo in giro” e “non è solo una sensazione quella dei commercianti che le cose stanno andando meglio”. Un aumento delle vendite che si giustifica anche per la presenza massiccia di turisti in città che “approfittano non solo dei saldi, ma anche della professionalità dei commercianti e della loro capacità di di capire ciò che i clienti chiedono quando entrano nei negozi”. “Dal black friday, giorno in cui ci sono stati degli sconti – aggiunge – le vendite sono state continue proprio perché la città è piena di turisti”. In più, chi compra qui “venendo da altre regioni italiane, porta economia qui, facendo crescere il circuito”.