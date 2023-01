Saldi, da domani al via in tutta Italia. Confcommercio: shopping per 15 mln di famiglie. Giro d’affari di 4-5 mld

Prende il via domani in tutta Italia la stagione dei saldi invernali. E’ caccia agli sconti ma inflazione e caro-bollette alimentano l’incertezza e rischiano di frenare gli acquisti. Dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il 3 gennaio, domani le vendite promozionali partiranno in tutte le regioni. Secondo le stime dell’Ufficio studi Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spendera’ circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro (304 euro a famiglia). E da un sondaggio condotto da Ipsos e da Fismo, la federazione dei negozi specializzati in moda di Confesercenti, su un campione di 800 consumatori, emerge che il 72% si dichiara interessato ad acquistare almeno un capo in saldo, per un budget medio di circa 160 euro a persona, e ad avere gia’ stabilito un tetto di spesa e’ il 62% di chi si dice interessato. Ma c’e’ un ulteriore 23% che decidera’ in base alle offerte.

La media di 160 euro nasconde pero’ una spesa media fortemente diversificata a livello regionale: nel centro Italia si spendera’ in media 216 euro, un budget sensibilmente piu’ alto di quello allocato in media nelle regioni del Nord e del Sud (rispettivamente 148 e 147 euro). A spendere di piu’ saranno gli uomini (195 euro circa contro 125 delle donne) e gli over 35 (182 euro contro i 115 dei piu’ giovani). Anche se ad attendere l’avvio delle vendite di fine stagione sono soprattutto le donne: 3 su 4 sono interessate all’acquisto, contro il 69% degli uomini. A livello territoriale, invece, la percentuale maggiore di intenzionati a comprare si registra nelle regioni del Sud e nelle Isole, dove il 76% vuole approfittare dei saldi. Quota che scende al 72% al Nord e al 68% nel Centro. Nonostante la crescente concorrenza del web, secondo l’indagine Confesercenti-Ipsos, i consumatori continuano per lo piu’ a fare shopping nei negozi. L’89% intende acquistare uno o piu’ prodotti in un punto vendita fisico, mentre il 59% si rivolgera’ ai canali online. A preferire i negozi sono soprattutto gli over35 (90%) e, a livelli territoriale, i consumatori del centro Italia (92%). Quest’anno, in cima ai desideri degli italiani ci sono i maglioni: a progettare di acquistarne e’ il 63% degli intervistati (il 68% al sud), una quota quest’anno leggermente superiore a quella dei consumatori interessati alle scarpe (62%), acquisto tradizionale dei saldi invernali. Seguono, a distanza, l’intimo (indicato dal 41%), gonne e pantaloni (39%), magliette, canottiere e top (35%), camicie e camicette (33%), borse (31%), oltre a un 30% che provera’ a portarsi a casa un capospalla a prezzo scontato. Il 28% dei consumatori cerchera’ invece abiti e completi, mentre il 26% approfittera’ dei saldi per un nuovo foulard, sciarpa o cappello. Il 22% andra’ invece a caccia di un’occasione sulla biancheria per la casa. Infine, c’e’ un 20% che punta ad acquistare in saldo un prodotto di piccola pelletteria (portafogli, portacarte, etc..) e un 18% cinture.