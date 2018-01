I saldi in Campania partono ufficialmente il 5 gennaio. Come ogni anno, però, i commercianti si anticipano nella speranza di cominciare a vendere a prezzi scontati. In vari quartieri di Napoli, gli esercenti hanno usato “trucchi” creativi per aggirare l’obbligo di attendere il giorno stabilito dalla Regione Campania: si va dalla formula “black days” mutuata dagli americani alla “s” coperta sulle vetrine.

Guarda il video (fonte Omninapoli)



video già caricato su youtube