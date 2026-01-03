Saldi, indagine Confcommercio-Format Research: prodotti di abbigliamento e calzature i più richiesti

Secondo un’indagine realizzata da Confcommercio, in collaborazione con Format Research, sui comportamenti d’acquisto dei consumatori e sulle dinamiche del settore retail nei saldi invernali 2026 con l’avvio dei saldi, quasi sei italiani su dieci si dicono pronti ad acquistare a prezzi scontati. Per il 47,3% dei consumatori si tratta soprattutto dell’occasione per comprare prodotti desiderati da tempo. Abbigliamento e calzature restano di gran lunga le categorie più richieste, rispettivamente dal 90,9% e dall’80,1% degli acquirenti, seguite da accessori (41%) e articoli sportivi (40%).

La maggioranza dei consumatori adotterà un approccio omnicanale: circa sette su dieci compreranno sia nei negozi fisici sia online, mentre meno di uno su dieci si affiderà esclusivamente all’e-commerce. Le scelte di spesa riflettono un atteggiamento prudente: il 53,3% acquisterà solo ciò di cui ha effettivamente bisogno, il 19,3% privilegerà la qualità rispetto al prezzo e il 18,9% farà della convenienza il principale criterio di scelta. I cambiamenti climatici stanno incidendo in modo significativo sulle abitudini di acquisto.

Oltre la metà dei consumatori dichiara di aver modificato il proprio comportamento: il 18,9% ha rinviato l’acquisto di capi pesanti, mentre il 21,5% si sta orientando verso un abbigliamento più leggero, complice un inverno sempre meno rigido. Una tendenza confermata anche dalle imprese, l’80% delle quali segnala un ritardo nell’avvio della domanda di abbigliamento invernale. Dal lato dell’offerta, le aspettative sul flusso di clienti restano in linea con lo scorso anno. Il 65% degli operatori proporrà sconti fino al 30% e il 56,6% prevede l’arrivo di nuovi clienti in negozio. Per otto imprese su dieci, i saldi invernali contribuiranno fino al 20% delle vendite annue complessive. Resta un quadro di cautela: il 38% degli imprenditori segnala una riduzione dei ricavi nel 2025 rispetto all’anno precedente.