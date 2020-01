Saldi, si parte in Campania: ma a Napoli niente file

Sono partiti oggi i saldi invernali in Campania. Gli sconti partono da un minimo del 30%, ma c’è una certa timidezza da parte degli acquirenti. In molti, infatti, aspettano ulteriori ribassi, anche perché quelli che i negozianti definiscono «saldi privati» sono già partiti da qualche giorno: sono le vendite di capi già scontati riservate ai possessori di fidelity card, per lo più messe a disposizione dei clienti più fedelì premiati dalle catene dei grandi marchi. A Napoli non si sono registrate file davanti ai negozi. Cittadini e turisti si mescolano nelle vie dello shopping, ma sono pochi quelli che acquistano. “Di sicuro prendo subito delle scarpe perché potrebbe finire il mio numero – dice Marilena, 37 anni – però per magliette e altri capi aspetto qualche altro giorno”. I commercianti, dal canto loro, confidano in una buona riuscita delle svendite invernali, non lamentano scarsi incassi come negli scorsi anni. “Abbiamo la concorrenza del web, perché in tanti comprano online, anche senza provare prima dell’acquisto – spiega un commerciante di via Toledo – Noi contiamo sui nostri clienti affezionati e anche sui turisti che stanno affollando la città”.