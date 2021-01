Saleri: investe in innovazione e sostenibilità grazie a garanzia di Sace

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Sace e un pool di banche costituito da Banco Bpm, in qualità anche di Sace Agent, UniCredit, Bper, Banca Popolare di Sondrio, Credito Lombardo Veneto, Banca Valsabbina e Banco Desio hanno sostenuto i piani di investimento di Industrie Saleri Italo, azienda che si occupa di progettazione e produzione di sistemi per il Thermal Management per il settore automotive, attraverso un contratto di finanziamento di 24 milioni di euro, assistita dalla Garanzia Italia, rilasciata digitalmente e in tempi brevi, nell’ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità in conseguenza dell’emergenza Covid-19.