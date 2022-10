Salernitana calcio, Iervolino: Avanti con Nicola. Ribery sarà un dirigente della società

Danilo Iervolino ha un’idea ben chiara di futuro: costruire la salvezza della Salernitana oggi, passo dopo passo e soffrendo il meno possibile, per poi alzare l’asticella domani. Senza mai fare il passo più lungo della gamba, s’intende. Il presidente del club campano ne ha parlato durante la puntata de ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento, partendo dalla vittoria di ieri contro il Verona che ha calmato le acque dopo il brutto ko contro il Sassuolo. “Ci voleva – le sue parole durante l’intervista con il conduttore Emilio Mancuso e l’opinionista Xavier Jacobelli – abbiamo recuperato un equilibrio di gioco e una coesione che mancava. Due giocatori straordinari come Piatek e Dia hanno fatto la differenza. Col Sassuolo avevamo sofferto, ma non c’era nessuna crisi e non abbiamo mai pensato di licenziare o di mettere in discussione Nicola”. Tra i protagonisti del successo contro gli scaligeri c’è sicuramente il senegalese Boulaye Dia, che il presidente definisce “un giocatore incredibile”. Il motivo? Ecco spiegato: “È un attaccante pazzesco. Avevo visto delle immagini, ma mi sono fidato del ds. Ha tutto, è un giocatore completo e un grande bomber. Cavani? E’ stato un sogno, ma difficilissimo da realizzare. Abbiamo preso contatti e poi siamo andati su Dia. E siamo felicissimi così”.

Dopo essere tornato a parlare dell’episodio incriminato di Juve-Salernitana (“ho detto che eravamo pronti a rigiocare la partita? Era una battuta, ma certi errori non possono ripetersi”), Iervolino ha illustrato progetti e riforme. E se non vuole sentir parlare di Europa per la sua Salernitana (“pensiamo a una salvezza tranquilla”), uno degli argomenti che più appassionano il numero uno del club sembra essere quella del futuro della Serie A: “Sono fortemente contrario al campionato a 18 squadre – il suo punto di vista – ritengo sia solo un male e il nostro calcio perderebbe tantissimo. Sui fondi in Lega calcio dico che la prima cosa è definire gli obiettivi e se abbiamo la forza e l’energia per creare una media company”. Nella Salernitana del domani, comunque, avrà un ruolo prioritario Franck Ribery. Che appenderà pure gli scarpini al chiodo, ma continuando a essere un punto di riferimento per la società:”Stiamo definendo con Franck gli ultimi particolari. È motivo di grande orgoglio per noi avere avuto un campione come lui: ama i tifosi, ama la città e la sua leggenda continuerà a Salerno. Il ruolo lo stiamo costruendo insieme, sarà manager e dirigente e supporterà me e il ds, ma resterà vicino anche alla squadra” ha concluso il presidente.