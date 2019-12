Salerno, addio ad Antonello Crisci, medico e scienziato

E’ deceduto in nottata il professore Antonello Crisci, medico, docente universitario all’Ateneo di Salerno. Dolore e cordoglio è stato espresso dal sindaco di Salerno, Enzo Napoli e dall’intera amministrazione comunale. “Salerno perde oggi uno dei suoi figli migliori e più illustri che ha onorato la professione medica e la ricerca scientifica ottenendo meritatissimi riconoscimenti nazionali ed internazionali. La sua fama di medico e scienziato è stata seconda soltanto alla sua straordinaria umanità e generosità che lo metteva a totale servizio del paziente sempre al centro della sua vita e della sua attività”. “Antonello Crisci – scrive il sindaco Napoli – è stato medico, professore universitario, scienziato, animatore d’iniziative culturali e professionali, Instancabile, sempre concentrato sul progresso dell’arte medica e del benessere del paziente”. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino di Vietri sul Mare (Salerno), Giovanni De Simone. Il professore Crisci era cittadino onorario del comune della Costiera Amalfitana. “E’ stato motivo di grosso vanto per il Comune di Vietri sul Mare annoverare tra i personaggi illustri il professore Antonello Crisci – spiega De Simone – oggi è un giorno triste per la medicina salernitana ma anche per la comunità vietrese. Sarà nostro compito onorare la memoria del nostro concittadino onorario che ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica ottenendo risultati positivi sia in campo nazionale che internazionale”.