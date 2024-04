Salerno capitale della carta. Dall’8 aprile una settimana di iniziative organizzata da Comieco

Salerno diventa capitale della carta. Stamattina, a Palazzo di Città, Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, ha presentato la Paper Week 2024, in programma dall’8 al 14 aprile. “Negli ultimi 10 anni al Sud – ha spiegato Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco – la raccolta è cresciuta complessivamente di 340mila tonnellate, pari quasi al 60%, ma stimiamo che ci siano ancora più di 400mila tonnellate che possono essere intercettate ed il contributo maggiore in tal senso può venire da Puglia Sicilia e Campania. Ed è proprio per questo motivo che Comieco ha anche varato un Piano straordinario di sviluppo per il Sud”. Il rap e Dante, gli origami e la parmigiana di melanzane, letture animate e caccia al rifiuto selettivo, visite in impianto e talk letterari: è trasversale come il vasto mondo della carta e del cartone il programma delle svariate iniziative. Più di 30 appuntamenti gratuiti per conoscere e apprezzare meglio la versatilità del materiale cellulosico in tutte le sue declinazioni e gli infiniti legami con il vissuto e la routine di tutti, oltre che approfondire le regole e il funzionamento di un virtuoso ciclo del riciclo. “Sono rimasto molto colpito – ha aggiunto Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno -dall’entusiasmo con il quale in tantissimi hanno voluto partecipare a questa imponente campagna su carta e cartone, promossa da Comieco. Avremo un calendario ricco di appuntamenti con spettacoli, convegni, momenti di formazione e informazione. I nostri concittadini sono da sempre attenti e sensibili per una virtuosa e corretta raccolta differenziata, raggiungendo ottimi risultati di conferimento. Come Amministrazione comunale – coadiuvati dal prezioso lavoro svolto da Salerno Pulita – stiamo mettendo in campo tutte le strategie possibili e i controlli adeguati per rendere sempre più consapevole la collettività ad un corretto conferimento dei rifiuti. Iniziative come questa rappresentano una ulteriore occasione per incentivare alla raccolta differenziata della carta e cartone e non solo”. “L’articolato programma di iniziative messo in campo nella settimana della Paper Week conferma, nelle sinergie messe in campo, il percorso virtuoso che stiamo seguendo per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata a Salerno, orgogliosamente scelta come capitale per questa settimana, proprio in virtù dei risultati raggiunti – ha rimarcato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – non si vince da soli ed i risultati sono frutto di un impegno ed uno sforzo congiunto di istituzioni, cittadini, studenti, imprese ed associazioni, che come durante la Paper Week, devono essere determinati e impegnati a camminare nella stessa direzione per migliorare la sostenibilità ambientale”.