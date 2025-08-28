Salerno Formazione Business School, a settembre l’inaugurazione dell’Anno Accademico

Sabato 20 settembre 2025, alle ore 9:30, presso l’Aula 1 della sede centrale della Salerno Formazione Business School, si terrà la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026, evento solenne che darà ufficialmente il via alle attività didattiche del nuovo anno accademico.

Fondata nel 2007 e diretta dal professor Pierpaolo Pellegrino, Salerno Formazione rappresenta oggi una delle più attive e riconosciute realtà nel campo della formazione universitaria e post-universitaria, con un’offerta ampia e multidisciplinare rivolta a studenti, professionisti e futuri manager.

La cerimonia è patrocinata dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno, dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di San Giovanni a Piro e dal Consolato della Repubblica del Benin, a testimonianza del prestigio e del riconoscimento dell’ente sul territorio nazionale e internazionale.

Presenti all’evento anche i Main Partner:

Alleanza Assicurazioni

Amalfi Coast Cruise Terminal – Porto di Salerno

“La cerimonia del 20 settembre sarà non solo un simbolico “primo giorno” per i nuovi iscritti, ma anche una tappa significativa nel percorso di crescita della Salerno Formazione, che continua ad investire in qualità didattica, innovazione e dialogo con il territorio, puntando a formare le nuove classi dirigenti del futuro. Celebriamo un percorso che continua e una sfida che si rinnova: quella di formare, accompagnare, ispirare. Il nostro obiettivo è accendere passioni, costruire ponti tra sapere e vita reale e dare radici ai sogni dei nostri studenti”, dichiara Pellegrino.

All’evento partecipano i docenti Francesco Puopolo (Medicina e professioni sanitarie), Nadir Cossa (Informatica e Intelligenza Artificiale), Alfonso Angrisani (Diritto del lavoro e previdenza), Alfonso Mignone (Dipartimento del Mare), Antonio Di Muro (Diritto internazionale e Immigrazione), Stefano Pignataro (Lettere e Filologia moderna).

Previsti i saluti istituzionali di diversi esponenti:

Alessandro Ferrara , assessore al Turismo – Comune di Salerno

Pasquale Sorrentino , assessore al Turismo – Provincia di Salerno e vicesindaco del Comune di San Giovanni a Piro

Marco Vecchione , consigliere comunale – Comune di Pontecagnano Faiano

Giuseppe Gambardella, console della Repubblica del Benin – Napoli

Conclusioni affidate a Corrado Matera, consigliere regionale della Campania, e Clemente Mastella, sindaco di Benevento.