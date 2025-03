Salerno Formazione presenta il Premio Giovanni Da Procida

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica della formazione professionale certificata

secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la progettazione ed

erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario di Salerno dell’Università Telematica eCampus, organizza il PRIMO PREMIO GIOVANNI DA PROCIDA.

La Salerno Formazione Business School fondata nel 2007 vanta la piu’ lunga tradizione tra le Business School indipendenti del mezzogiorno d’Italia.

Salerno Formazione Business School è una scuola di business che offre programmi di Master , di MBA , (fruibili sia in modalità on campus che online) e di programmi di formazione di Executive Education ; la

missione della scuola è formare leader in grado di dirigere imprese in tutto il mondo.

Abbiamo deciso, con l’organizzazione del PREMIO GIOVANNI DA PROCIDA, di creare un appuntamento fisso per assegnare un riconoscimento a tutti i professionisti che nello svolgimento della propria attività

politica, amministrativa e professionale si sono contraddistinti nella promozione e divulgazione della formazione professionale.

Questo appuntamento ambisce ad essere un focus annuale sull’andamento della formazione, la cultura e tutte le attività di promozione che mirano allo sviluppo delle professionalità da inserire nel mercato del lavoro nazionale ed internazionale in quanto, consapevoli, che solo la cultura e la formazione professionale rendono ogni cittadino una persona libera e funzionale allo sviluppo complessivo del territorio.

Il Premio intitolato a “Giovanni Da Procida” nasce dalla doppia idea

 di ricordare un personaggio che, nella nostra Città, è stato esponente di spicco della Cultura

(Medicus Scholae Salerni ) e, da abile politico e diplomatico (Cancelliere di Federico II e precettore di Re Manfredi) ha contribuito alla crescita economica della città (Fiera Mercantile, durata fino al 1812 e soprattutto il Porto che è il maggior datore di lavoro della città nonché, insieme all’aeroporto,

fattore di internazionalizzazione e connessione con il mondo del territorio);

 di celebrare ciclicamente un nostro concittadino che in vari campi (Cultura, Impresa e Territorio,

Politica ed Amministrazione Enti Locali, Nuove Tecnologie Comunicazione e Spettacolo, Scuola ed

Istruzione) si è distinto per aver apportato lustro alla nostra Comunità.

Giovanni da Procida ( Salerno , 1210 – Roma , 1298 ) fu un medico della celebre Scuola Medica Salernitana , medico personale dell’ Imperatore Federico II, cancelliere del Regno di Sicilia e, costretto all’esilio, fautore dei Vespri Siciliani.

Inoltre è uno dei pochi cittadini salernitani ad avere delle strade intitolate a suo nome sia in Italia che all’ estero (vedi Calle “De Procida” a Valencia).

Il comitato scientifico della Salerno Formazione riunitosi sabato 15/03/2025 ha deliberato di suddividere il

premio in 5 aree tematiche:

 CULTURA

 POLITICA ED AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI E NAZIONALI

 IMPRESA E TERRITORIO

 SCUOLA ED ISTRUZIONE

 ARTE, SPETTACOLO E COMUNICAZIONE

Dopo attente riflessioni il Comitato Scientifico ha deciso di premiare i seguenti professionisti: PREMIO GIOVANNI DA PROCIDA PER LA SEZIONE CULTURA SARA’ ASSEGNATO

ALL’ ONOREVOLE ENRICO INDELLI

 PREMIO GIOVANNI DA PROCIDA PER LA SEZIONE POLITICA ED

AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI E NAZIONALI SARA’ ASSEGNATO ALLA

SENATRICE DELLA REPUBBLICA ANNA BILOTTI

 PREMIO GIOVANNI DA PROCIDA PER LA SEZIONE IMPRESA E TERRITORIO SARA’

ASSEGNATO ALL’ AZIENDA AMALFI COAST CRUISE TERMINAL, RITIRERA’ IL

PREMIO IL PRESIDENTE ING. GIUSEPPE AMORUSO

 PREMIO GIOVANNI DA PROCIDA PER LA SEZIONE SCUOLA ED ISTRUZIONE SARA’

ASSEGNATO AL LICEO STATALE “ALFANO I” DI SALERNO, RITIRERA’ IL PREMIO

LA DIRIGENTE PROF.SSA ELISABETTA BARONE

 PREMIO GIOVANNI DA PROCIDA PER LA SEZIONE ARTE, SPETTACOLO E

COMUNICAZIONI SARA’ ASSEGNATO AL MAESTRO ANGELO DI GENNARO

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà SABATO 17/05/2025 a partire dalle ore 9:30 presso la sede di Salerno Formazione sita in Salerno alla Via Raffaella La Crociera, 7.