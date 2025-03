Salerno, “Giù la maschera” con il cast di “Re Chicchinella” di Emma Dante

Un viaggio nell’immaginario barocco di Giambattista Basile, tra magia, ironia e tragedia. Venerdi’ prossimo alle ore 18.30, il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospitera’ un nuovo appuntamento con Giu’ la maschera, il format che avvicina il pubblico ai protagonisti della scena teatrale. Stavolta, sotto i riflettori ci sara’ il cast di ‘Re Chicchinella’, spettacolo scritto e diretto da Emma Dante, che concludono il ciclo di opere ispirate a Lo cunto de li cunti dopo ‘La Scortecata’ e ‘Pupo di Zucchero’. L’incontro sarà un’occasione per scoprire il dietro le quinte di un’opera che mescola il grottesco e il comico con il tragico, nel tipico stile della regista palermitana. L’ingresso è libero e gratuito. La trama di ‘Re Chicchinella’ è intrisa di surrealismo e simbolismo. Un sovrano, colto da un bisogno corporale, utilizza per errore una gallina creduta morta per pulirsi. L’animale, tutt’altro che defunto, gli si insinua nelle viscere e inizia a nutrirsi di tutto cio’ che il re ingerisce, facendogli espellere uova d’oro. Il sovrano, disperato, decide di lasciarsi morire di fama, ma la sua corte – più’ interessata alla ricchezza che alla sua sofferenza – si oppone con ogni mezzo. Emma Dante porta in scena una favola nera, giocando con il linguaggio e le atmosfere di Basile per raccontare avidita’, potere e il lato oscuro della condizione umana. Lo spettacolo e’ parte della stagione di prosa del Teatro Verdi di Salerno, organizzata dal Comune di Salerno con il Teatro Pubblico Campano e il sostegno della Regione Campania.