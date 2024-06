Salerno Letteratura, a L’Antica pizzeria da Michele gustosa è la pausa del Festival

A tre giorni dal suo inizio, al Festival della Letteratura di Salerno, giunto alla sua dodicesima edizione, il clima si è fatto rovente, non solo per l’incalzare dei numerosi incontri con gli autori ma, soprattutto, per la calura estiva che ha iniziato a fendere i suoi primi colpi .

Per una pausa rinfrescante e gustosa, quale occasione migliore poteva esserci se non quella di organizzare un vero e proprio pizza party nel tempio della più iconica pietanza partenopea accompagnata da un aperitivo Made in Campania?

L’elevata temperatura e la curiosità di assaggiare i sapori iconici del territorio ha riunito un foltissimo gruppo di prestigiosi ospiti, provenienti da tutta Italia e partecipanti al Festival salernitano, che si sono dati appuntamento a L’Antica Pizzeria da Michele, nel cuore del centro storico di Salerno. A fare gli onori di casa, Alessandro Condurro e Francesco De Luca, AD dell’Antica Pizzeria Michele in the World, per una esclusiva degustazione di assaggi delle pizze della propria tradizione risalente al 1870, famose e sfornate in tutto il mondo grazie alla rete degli oltre 50 locali ed accompagnate da Streg8, il nuovissimo cocktail di Strega Alberti Benevento, realizzato con liquore Strega e bitter 900 rosso e con il celeberrimo Chin8 Neri. A questa festa dell’eccellenza campana presenti scrittori e giornalisti: tra questi Marino Niola con Elisabetta Moro, Silvia Cavalieri, Giorgio De Marchis con Tatiana Salem Levy, Giada Trebeschi con Giorgio Rizzo, Marco Motta, Giorgio Simonelli, Oscar Buonamano, Maurizio Casiraghi con Silvia Giardina, Sandra Petrignani, Francesco Pacifico, Lucrezia Ercoli, Niccolò Zancan, Roberto Francavilla, e persino Ines Mainieri con Daria Limatola, – rispettivamente del Salerno Letteratura Festival direttrice organizzatrice e presidente dell’Associazione Duna di Sale, curatrice del programma ragazzi – che in questa occasione speciale hanno potuto regalarsi un inaspettato seppur breve relax, tra sfizi e sorsi di indimenticabile bontà.