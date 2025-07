Salerno, raccolta differenziata per turisti: l’app Junker ora è disponibile in 11 lingue

Accoglienza turistica in una citta’ sempre piu’ meta di vacanzieri e attenzione all’ambiente. Coniugano questo binomio i nuovi calendari per la raccolta differenziata, che saranno presentati domani a Salerno alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, stampati in italiano e in inglese e contengono chiare indicazioni per scaricare l’app Junker in grado di tradurre le informazioni in 11 lingue. L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita – la societa’ partecipata del Comune che gestisce la raccolta dei rifiuti – nasce in risposta alle sollecitazioni delle associazioni extralberghiere, in particolare Ecstra e Abbac, che avevano segnalato le difficolta’, per le strutture ricettive, nel comunicare agli ospiti internazionali le corrette modalita’ di conferimento dei rifiuti. Inoltre, da qui a breve, i titolari di b&b e di alberghi potranno partecipare a un corso di formazione gratuito messo a disposizione dall’app Junker. “Speriamo, con questo strumento, di aver dato un contributo ulteriore e utile per il miglioramento della raccolta differenziata a Salerno”, sottolinea Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita. “Siamo passati dalla vocazione turistica a migliaia di visitatori reali nella nostra citta’ – rileva il manager – dove rispondere alle esigenze e collaborare diventa essenziale per il comune obiettivo dello sviluppo sostenibile”.