Salerno, riapre la Biblioteca Comunale: 10 mila volumi e nuovi spazi all’Hub Sichelgaita

Salerno ritrova la sua Biblioteca Comunale. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17,30, è in programma il taglio del nastro nei locali dell’Hub Socio Culturale Sichelgaita, nell’ex Centro per l’Impiego. Una riapertura attesa, che restituisce alla città un presidio culturale stabile e uno spazio pubblico dedicato alla lettura e alla condivisione del patrimonio librario.

La struttura sarà gestita dalla Cooperativa Sociale Saremo Alberi e punta a diventare un punto di riferimento per la comunità, garantendo accesso alle risorse librarie e promuovendo iniziative rivolte a cittadini di tutte le età.

Quattro sezioni e 10 mila volumi disponibili

Al momento sono quattro le sezioni allestite: bambini e ragazzi, narrativa e saggistica per adulti, patrimonio e storia locale, oltre a un’area dedicata alle riviste d’epoca.

È già attivo il servizio di prestito, che permette di consultare e prendere in prestito un primo fondo di circa 10mila volumi provenienti dalla Biblioteca di Villa Carrara, ampliando così l’offerta culturale disponibile in città.

Un programma culturale per tutte le età

Nei prossimi mesi la Biblioteca ospiterà incontri con autori locali, laboratori di lettura per bambini, mostre di libri rari e serate dedicate alla poesia e alla musica. L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva della cittadinanza e valorizzare la produzione letteraria del territorio.

Un ruolo centrale sarà svolto dai volontari, impegnati nella gestione delle attività e in particolare nella lettura animata di albi illustrati. Saranno coinvolte le scuole dell’infanzia, con percorsi esperienziali che uniranno lettura ad alta voce e movimento creativo.

La riapertura della Biblioteca Comunale si propone così non solo come restituzione di un servizio, ma come rilancio di uno spazio di incontro e crescita collettiva, in cui la città può riconoscersi come comunità educante, ritrovandosi attorno alla parola scritta e condivisa.