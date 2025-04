Salerno capitale del Design: torna (dal 21 al 24 maggio) la manifestazione promossa da Confindustria

“La gentilezza del Design”: è il tema della Salerno Design Week, in programma dal 21 al 24 maggio 2025. Stamattina, nella sede di Confindustria Salerno la presentazione con gli interventi di Stefania Rinaldi, vicepresidente di Confindustria Salerno con delega al Made in Italy e Internazionalizzazione; Giovanna Basile, presidente del Gruppo Design Tessile Sistema Casa; Alessandro Ferrara, assessore alle Attività Produttivedel Comune di Salerno; Francesco Morra, consigliere della Provincia di Salerno con delega alla Cultura; Vittoria Marino, coordinatrice scientifica della Salerno Design Week.

L’evento è promosso da Confindustria Salerno, con il sostegno della locale Camera di commercio, con la collaborazione di Confcommercio delegazione provinciale, e il patrocinio di Comune e Provincia, Fondazione della Comunità salernitana, Regione Campania, enti, istituzioni, ordini professionali e associazioni dell’ecosistema del Design. L’iniziativa vede l’attiva partecipazione dei Gruppi Istituzionali e merceologici di Confindustria Salerno, con il coordinamento delle attività della comunicazione e visual design di Incoerenze.

Il programma della Salerno Design Week 2025 curato da Giovanna Basile e Stefania Rinaldi, vice Presidente con delega al Made in Italy di Confindustria Salerno, con il supporto scientifico della professoressa Vittoria Marino prevede numerose iniziative tra talk, mostre, aperitivi con i designer nei negozi della città, vetrine allestite, momenti educativi per i più piccoli e party di networking.

Manifesto di rinascita culturale

“La Salerno Design Week – si legge in una nota – è un audace manifesto di rinascita culturale, artistica, economica e sociale con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza verso il nostro patrimonio manifatturiero, civico e ambientale e per sostenere progetti condivisi di rigenerazione urbana a Salerno e nella sua provincia, fino alla valorizzazione dei suoi bellissimi borghi, attraverso il design e l’arte, con un approccio inclusivo, integrato e responsabile. Fiore all’occhiello sarà la mostra La casa del silenzio imperfetto in programma dal 21 maggio al 30 agosto a Palazzo Pinto, sede della Pinacoteca provinciale. La mostra, realizzata da HoperAperta, piattaforma che coniuga Arte, Architettura e Design e curata da Maurizio Barberis e Patrizia Catalano, intende sviluppare, attraverso una serie di frammenti espositivi, un percorso sull’arte dell’abitare, mettendo al centro di un mandala virtuale, fatto di oggetti, di opere e di architetture, la figura del collezionista, figura che nella società contemporanea ha affiancato, a volte superandole, le due personalità del curatore museale e dell’artista, a testimonianza di una passione che spesso sconfina in un voluttuoso desiderio di infinito. La mostra deve quindi la sua definizione all’affanno collezionistico della costruzione di un mondo che non trova mai fine, e che, al pari dell’opera di un autore, vive di un universo sempre incompleto£.

Autori in mostra

Gli autori in mostra sono: Mark Anderson, Maurizio Barberis, Armando Bruno e Alberto Torres, Dorian X, Alfonso Femia, Cristina Fiorenza, Duccio Grassi, Francesca Grassi, Gianfranco Marabese, Ugo Marano, Daniele Menichini e Nicolas Turchi, Giulio Rigoni, Aldo Parisotto, Maurizio Peregalli, Steve Piccolo, Claudia Regge, Federico Spagnulo, Davide Valoppi, Alberto Vannetti, Carmelo Zappulla. Le opere in mostra sono state realizzate grazie al contributo delle Aziende del Gruppo Design di Confindustria Salerno e – in particolare – alle aziende: AR.CE.A, Cianciullo Marmi, Fornace De Martino, Hebanon fratelli Basile 1830, Lamberti Design, MT Plex, Rinaldi Group, Saggese, Tekla e di Julia Marmi, Q Lighting, Grassi Pietre, Zeus, imprese che rappresentano l’eccellenza nella lavorazione e nella finitura di materiali come legno, metallo, pietra, ceramica, marmo e in ambito illuminotecnico e che lavorano con un approccio sostenibile di valorizzazione dell’ambiente in cui operano.