Salerno, torna Fmts Award: il premio per le aziende più attente al valore alle persone

I brand ambassador più rilevanti? I dipendenti. Prima ancora di elaborate strategie di marketing e social, sono proprio i dipendenti a rappresentare i principali, e più importanti, ambasciatori del brand e dei suoi valori. Ecco perché il capitale umano riveste oggi un ruolo di primo piano e rappresenta una risorsa per l’azienda a tutti gli effetti, anche d’immagine. Fmts Award, promosso da Fmts Group, leader nella formazione e ricerca del personale in Italia, è l’evento di promozione e valorizzazione di esperienze positive e di successo nell’ambito del lavoro e della formazione: racconta e mette in luce storie e realtà virtuose, del mondo scolastico ed imprenditoriale. Formazione dei dipendenti, occupazione dei giovani, inclusione sociale, valorizzazione del capitale umano nelle aziende ed apertura delle scuole al mondo delle imprese in Italia e in Europa, sono solo alcune delle best practices al centro della kermesse che ha come obiettivo quello di valorizzare la filiera virtuosa della triade scuola – formazione – lavoro per dare vita a un mondo del lavoro sano, produttivo ed efficace. Lo scorso anno, Michelina ed Evelina Olivieri, proprietarie del caseificio “la Villanella”, hanno avuto la possibilità di beneficiare di una Business Visit a Londra, presso la “Neal’s Yard Dairy”, vinta grazie al “Premio Formazione” della passata edizione di Fmts Award, assegnato all’azienda che ha collezionato più ore di formazione. Michelina ed Evelina hanno vissuto un’esperienza unica, un viaggio alla scoperta di una realtà simile alla loro ma, allo stesso tempo, lontana. Le giovani imprenditrici hanno visitato la struttura ed hanno potuto vedere con i propri occhi un modo diverso di produrre e una differente struttura gestionale. Il rapporto fra “la Villanella” e la “Neal’s Yard Dairy” continua anche dopo la business visit, grazie allo scambio di contatti commerciali. I riconoscimenti previsti da FMTS Award sono: Premio Lavoro – attribuito all’azienda che nel 2018 si sia distinta per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione del benessere dei dipendenti; Premio Formazione – riconosciuto all’Azienda che nel 2018 si sia impegnata a promuovere significative iniziative di formazione per la crescita del personale e dell’impresa; Premio Social – rivolto alle aziende che valorizzano i propri dipendenti per la creazione di valore che, a sua volta, è fonte di vantaggio competitivo per l’impresa; avere personale formato e continuamente aggiornato rappresenta un grande punto di forza: la formazione e l’investimento sulla crescita delle proprie risorse rappresenta spesso la chiave per l’intera crescita aziendale. L’azienda potrà essere votata sui canali social attraverso un breve video di presentazione che sintetizzi le strategie messe in atto per la gestione del proprio personale, tali da rendere il lavoro più motivante e più produttivo. Le menzioni: menzione speciale Lavoro per le aziende che abbiano promosso l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e l’occupazione di giovani; menzione speciale Formazione, per l’azienda che nel 2018 abbia promosso formazione su Industry 4.0, ambito strategico per l’innovazione organizzativa; menzione speciale Scuola attribuita alla scuola che nel 2018 abbia attivato iniziative di mobilità transnazionale e di collaborazione con aziende italiane ed estere. In palio per il primo classificato PREMIO LAVORO un voucher di 1500€ da investire per implementare servizi di welfare aziendale (servizi di assistenza sanitaria o di sostegno economico dei dipendenti, voucher asilo nido, acquisto di libri da destinare ai dipendenti, ecc.); primo classificato MENZIONE SPECIALE LAVORO: 2 posti riservati per la partecipazione gratuita all’evento formativo A me è successo 2019 che si realizzerà il prossimo Novembre presso l’Hotel Ariston a Paestum (Sa), dedicato a imprenditori e dirigenti d’azienda e finalizzato ad accrescere motivazione e competenze tra cui leadership, auto determinazione, gestione emotiva e capacità di comunicare; primo classificato PREMIO FORMAZIONE: l’azienda potrà essere Ambassador A me è successo 2019; primo classificato MENZIONE SPECIALE FORMAZIONE: 2 posti riservati per la partecipazione gratuita all’evento formativo A me è successo 2019; primo classificato PREMIO SOCIAL: 2 posti riservati per la partecipazione gratuita all’evento formativo A me è successo 2019. Per partecipare al premio, totalmente gratuito, occorre compilare il form entro il prossimo 13 giugno. Un comitato tecnico scientifico composto da Giovanni Brugnoli, Vicepresidente di Confindustria con delega al Capitale umano, Diana Negri, da oltre 20 anni dedita con passione e professionalità al ruolo di formatrice, Matilde Marandola, che da oltre 25 anni si occupa di risorse umane ed è al suo secondo mandato come Presidente di AIDP Campania e Referente dell’Area della Responsabilità Sociale di AIDP valuterà le candidature pervenute e decreterà i vincitori delle diverse categorie. “FMTS Award è giunto alla sua terza edizione e continua a rappresentare un momento importante per dare il giusto riconoscimento a quelle aziende che investono nelle loro risorse. Per noi l’attenzione è sull’intero processo formativo che, in azienda, dovrebbe sempre esprimersi al meglio ma che parte dalla scuola, luogo di incontro e scambio che può avviare a una carriera professionale soddisfacente”, afferma Giuseppe Melara, presidente e Ad Fmts Group.