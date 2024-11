Salesforce lancia Agentforce: nuovi sistemi AI per produttività

Ecco gli innovativi agenti virtuali al servizio dei clienti

Milano, 25 nov. (askanews) – Salesforce inaugura una nuova era di trasformazione nell’ambito della Generative AI lanciando Agentforce, una soluzione innovativa per le aziende. Agentforce offre agenti autonomi, personalizzabili in grado di agire in maniera indipendente scegliendo tra azioni configurate mettendo a disposizione dei clienti capacità avanzate di ragionamento. Andando oltre le vecchie applicazioni superandone limiti e difficoltà. Abbiamo parlato con Vanessa Fortarezza, Country Leader Salesforce Italia: “Abbiamo appena annunciato Agentforce, gli agenti autonomi. La terza generazione delle applicazioni intelligenti, sono l’evoluzione di co-pilot perché gli agenti non rispondono alle domande come faceva co-pilot, ma fanno le azioni, mimano il cervello umano. Un agente è in grado di interpretare il linguaggio naturale dell’utente, ricostruire un piano di azione e di eseguirlo senza l’intervento dell’essere umano. Questa è la novità rivoluzionaria”. Queste novità sono state svelate nella tappa italiana di Agentforce World Tour, che ha raccolto nel Superstudio Maxi di Milano più di 1.800 tra esperti di settore, curiosi e addetti ai lavori. Tutti hanno potuto toccare con mano le possibilità di Agentforce e la sua capacità di risolvere azioni specifiche e precise senza l’intervento umano. È poi intervenuto Itai Asseo, Head of Incubation and Brand Strategy for AI Research at Salesforce: “Dal 2014, Salesforce ha integrato l’Intelligenza Artificiale e il modo in cui è implementata oggi in Agentforce è attraverso il suo cervello Atlas Reasoning Engine. Si tratta di una soluzione che fornisce un’incredibile quantità di accuratezza e pertinenza. È due volte più pertinente di altre soluzioni e il 33% più preciso delle soluzioni AI fai da te. Questo è molto importante per le aziende. L’Enterprise AI riguarda il modo in cui si forniscono informazioni accurate ai clienti. È davvero il modo in cui gli esseri umani e gli agenti lavorano insieme per creare il successo del cliente. Siamo nel bel mezzo della terza rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale: abbiamo iniziato con l’IA predittiva, poi siamo passati all’IA generativa e ora siamo nell’onda degli agenti. Siamo solo all’inizio. Gli agenti ora sono agenti singoli. Presto arriveremo a un punto in cui avremo più agenti che lavorano insieme orchestrando soluzioni e fornendo azioni e valore alle aziende. Questo è il modo in cui gli esseri umani e gli agenti lavoreranno insieme per offrire più valore alle aziende e anche ai consumatori”Gli utilizzi sono infiniti, dal settore della comunicazione a quello della sanità, passando per il mondo delle banche e quello delle assicurazioni. Un universo di aziende preso per mano da Salesforce e portato nel futuro. In quel futuro che grazie ad Agentforce è già presente.