Salis, appello Bonelli-Fratoianni al Governo: Ilaria deve votare

Roma, 13 mag. (askanews) – “Ci appelliamo al ministro degli esteri e al governo intero affinchè il diritto voto possa essere esercitato da Ilaria Salis”. Lo hanno annunciato in conferenza stampa i leaders di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli insieme a Nicola Fratoianni, dopo l’appello del padre della candidata di Avs reclusa in carcere in Ungheria sulla impossibiloità comunicata dall’Ungheria di poter votare alle elezioni europee nelle quali è candidata a cuasa dell’assenza di una disciplina normativa che lo permetta. “Raccogliamo e rilanciamo la denuncia del padre di Ilaria”, ha sottolineato Bonelli.