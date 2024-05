Roma, 13 mag. (askanews) – I due leader di Alleanza Verdi Sinistra saranno domani (Nicola Fratoianni) e lunedì (Angelo Bonelli) a Budapest per visitare in carcere Ilaria Salis, loro candidata alle europee, alla quale è stata comunicata l’impossibilità di poter votare alle elezioni dell’8 e del 9 giugni. “Ricordiamo che Ilaria ha i diritti politici attivi e passivi ed è una violazione gravissima” non consentirle di esercitarli, ha sottolineato Bonelli in una conferenza stampa a Montecitorio.