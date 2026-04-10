Salis: io candidata premier? Se coalizione lo chiedesse valuterei

Roma, 10 apr. (askanews) – Silvia Salis valuterebbe una eventuale richiesta di tutto il centrosinistra di guidare la coalizione, la sindaca di Genova lo spiega in una intervista a Bloomberg. Certo, innanzitutto ribadisce che non intende presentarsi alle primarie, se il campo largo dovesse decidere questa strada, ma “è chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso eludere la questione. È una cosa interessante, mi lusinga”. E, afferma, “di fronte a una richiesta condivisa di tutta la coalizione non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia”.