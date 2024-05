Salis “Lo sport fa crescere in ambiente sano ed è ascensore sociale”

ROMA (ITALPRESS) – “I bambini devono imparare a conoscere lo sport, perché lo sport non ha età. Questo è un cartone che parla di squadra, di regole, di sport. Ai ragazzi bisogna parlare in modo diverso, con il loro linguaggio. Lo sport porta tutti verso qualcosa: quello che ti penalizza in una disciplina può essere un punto di forza in un’altra. Lo sport non ti lascia mai in panchina”. Sono le dichiarazioni di Silvia Salis, ex martellista oggi Vice Presidente vicario del Coni, al Salone d’Onore del Comitato olimpico per la presentazione di ‘InterStellaR Games’, il primo cartone multi sport in Italia tratto dal suo romanzo per ragazzi ‘La bambina più forte del mondo’.

spf/gm