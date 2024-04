Salis, Schlein: sua candidatura non in campo in questo momento

Roma, 3 apr. (askanews) – La candidatura di Ilaria Salis nelle liste del Pd “in questo momento non è in campo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la registrazione della puntata di ‘Cinque minuti’ che andrà in onda questa sera su Rai 1. “No, questa ipotesi in questo momento non è in campo e soprattutto ho letto elucubrazioni su trattative: non c’è nessuna trattativa, ho voluto incontrare il padre di Ilaria Salis per discutere con lui come possiamo riuscire a togliere una cittadina italiana da questa situazione umiliante”.