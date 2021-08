Salmo, in migliaia a concerto a Olbia: Fedez lo attacca sui social

(Adnkronos) – Il concerto di Salmo a Olbia, in Sardegna, finisce al centro delle polemiche. E’ stato lo stesso rapper a lanciare l’appuntamento su Instagram: “Ok ci siamo! Venerdì 13 agosto live gratuito in Sardegna. Vi comunicherò città e orario il giorno stesso. Non mancate”. Promessa mantenuta: il concerto improvvisato e gratuito, per raccogliere fondi per le persone danneggiate dagli incendi, si è tenuto ieri sera al molo Brin e ha richiamato migliaia di giovani, in molti casi senza mascherina. Il mancato rispetto del distanziamento e delle altre norme anti covid ha mandato su tutte le furie anche Fedez, che oggi critica duramente Salmo in una ‘storia’ su Instagram.