“Salomon New Shapers Run”: il 21 febbraio corsa di 10 km a Milano

Milano, 1 feb. (askanews) – La Salomon New Shapers Run 2026 si corre il 21 febbraio a Milano (Milano): una 10 km non competitiva che punta a portare 10mila persone sulle strade del centro durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L’evento nasce con il supporto del Comune di Milano e di Fondazione Milano Cortina 2026. Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha dichiarato: “Questa corsa racconta molto bene che cosa intendiamo quando parliamo di Giochi come esperienza urbana e collettiva: la Salomon New Shapers Run porta lo spirito olimpico letteralmente in strada, rendendo la città uno spazio aperto di incontro e condivisione. È un modo concreto per coinvolgere le persone nei Giochi e rafforzare l’idea di Milano come città che vive lo sport non solo nei grandi eventi, ma nella quotidianità, come pratica accessibile e inclusiva”.

La partenza è prevista in via Legnano, poi il passaggio verso Arco della Pace e corso Sempione, con un tratto vicino al braciere olimpico. Da qui la corsa prosegue verso il Castello Sforzesco, attraversandone aree monumentali e cortili storici, e si conclude all’Arena Civica, dove è fissato l’arrivo.

Scott Mellin, Global Chief Brand Officer di Salomon, ha dichiarato: “La New Shapers Run rappresenta l’impegno di Salomon nel sostenere chi contribuisce a plasmare il futuro dello sport”. Mellin ha aggiunto: “Attraverso questa iniziativa vogliamo valorizzare l’idea di comunità, responsabilità e leadership positiva, riconoscendo il ruolo di ogni partecipante come parte di un movimento che promuove valori condivisi e destinati a durare”.

L’organizzazione della corsa prevede una valutazione dell’impatto ambientale e sociale, che riguarda mobilità, energia, materiali, rifiuti e accessibilità, con il supporto di partner specializzati.

Marie-Laure Piednoir, Global Sustainability and Impact Director di Salomon, ha commentato: “La New Shapers Run riflette i valori di Salomon: unire le persone attraverso lo sport, celebrare l’inclusione e ripensare, insieme ai nostri partner, il modo in cui ci relazioniamo con le città e le comunità in modo responsabile”.

Sul fronte dell’inclusione sportiva, è prevista la partecipazione degli atleti del Para-Team Salomon insieme ai runner del Team internazionale. Tra i nomi indicati per il Para-Team ci sono Joerome Berbard, Julien Veysseyre e Cristophe Debard, mentre per il Running Team sono stati citati Camille Bruyas, Marianne Hogan, Thibaut Baronian, Martina Valmassoi e Jonas Soldini.

Durante la presentazione è stata annunciata anche una collaborazione con ChangeTheGame, associazione che lavora contro abusi e violenze di natura emotiva, fisica e sessuale nello sport, con l’obiettivo dichiarato di contribuire a rendere la città uno spazio più sicuro per le donne che corrono. Parte della quota di iscrizione alla corsa verrà devoluta a sostegno dei progetti dell’associazione.

Daniela Simonetti, ideatrice e fondatrice di ChangeTheGame, ha affermato: “Da un’indagine svolta su quasi cinquemila runner è risultato che quasi la metà delle donne intervistate è stata vittima di molestie durante gli allenamenti. Questa collaborazione vuole restituire alle runner ciò che non dovrebbe mai essere messo in discussione: la possibilità di correre senza negoziare la propria sicurezza”.