Salone del Libro, Di Ciommo: fondamentale aspetto sociale

“Per fare impresa”

Roma, 21 mag. – Invitato al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 a parlare degli odierni modelli di business aziendali, Francesco Di Ciommo ha sottolineato l’importanza dell’aspetto sociale. E lo ha fatto raccontando la sua esperienza di imprenditore nel settore automotive. “Alcuni anni fa è arrivato un momento di crisi. Ne sono uscito cambiando il mio modello di business e implementando, oltre al fattore ambientale e a una sana governance, anche l’ambito sociale. In questo modo non solo ho migliorato il conto economico, ma ho generato ricadute positive sul territorio”. Il CEO è a capo di FDC Consulting D-ESG, società di consulenza che guida le imprese in un percorso di transizione virtuosa e accompagnamento verso la certificazione D-ESG. Il suo intervento si è svolto a margine del panel Lavoro e Impatto Sociale, presso lo stand dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, al quale hanno preso parte anche Nicola Russo, direttore creativo e ideatore di TOH, progetto di installazione urbana con funzione sociale e Andrea Bertarelli, Responsabile Fundraising, Marketing e Comunicazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS.In collaborazione con FDC Consulting