Salone del Vino Parigi, a Macron una bottiglia di rosé “For Sure”

Sull’etichetta anche gli occhiali da top gun divenuti celebri

Parigi, 9 feb. (askanews) – In visita al Salone “Wine Paris”, Emmanuel Macron ha ricevuto una bottiglia di rosé “For Sure”, con tanto di occhiali da Top Gun raffigurati sull’etichetta e che il presidente francese ha indossato a causa di una patologia oculare durante il suo intervento al Forum di Davos 2026, un discorso in risposta alle minacce trumpiane divenuto virale sui social. “Questa è per gli Stati Uniti – ha ironizzato Macron parlando con il produttore del vino – Geniale, top!”.