Salone di Ginevra torna dopo 4 anni. Protagonista la Cina

Milano, 26 feb. (askanews) – Dopo 4 anni di stop torna il Salone dell’Auto di Ginevra che resterà aperto fino al 3 marzo. Un tempo considerato l’appuntamento europeo di maggior rilievo per il settore, oggi conta solo 15 anteprime mondiali, quasi tutte cinesi. Assenti i gruppi giapponesi e coreani, mentre fra i brand europei spicca Renault, fra i pochi presenti insieme alla controllata Dacia, che svela l’attesa R5 elettrica con prezzo di attacco di circa 25mila euro.

Lunga 3,92 metri, la Renault 5 E-Tech Electric è costruita sulla piattaforma Ampere AmpR Small (l’ex Cmf-B Ev dell’Alleanza), sarà prodotta nel nord della Francia, e pesa meno di 1.500 kg. La batteria da 52 kWh promette un’autonomia fino a 400 km, con una capacità di ricarica veloce fino a 100 kW. Sarà offerta con tre livelli di potenza: 110, 90 e 70 kW. A bordo il sistema di infotainment OpenR Link con Google integrato. Dacia invece presenterà la nuova versione dell’elettrica low cost Spring (prezzi da 21.450 euro) con batteria da 27 kWh per un’autonomia di circa 220 km e la nuova Duster.

Fra le altre novità, occhi puntati su Byd che presenta una vasta gamma di modelli fra cui la Seal che ha partecipato, prima volta per un costruttore cinese, al premio Car of the Year, vinto dalla Renault Scenic elettrica. A Ginevra sarà presentata la versione ibrida plug-in della Seal pronta a debuttare in Europa. Sempre da Byd arriva il suv elettrico a 7 posti Tang a trazione integrale che promette un’autonomia fino a 530 km. Il brand di lusso di Byd, Yangwang presenterà invece il super suv U8 da oltre 140mila euro con 4 motori indipendenti e tanta potenza. Sempre Yangwang ha presentato domenica a Shanghai la supercar U9, anch’essa con 4 motori e una potenza di 1.300 CV. L’obiettivo è sfidare Ferrari e Lamborghini che presenteranno i loro primi modelli elettrici nel 2025 e nel 2028. Byd sarà presente anche con il brand Denza, frutto di una joint venture con Mercedes, che presenta il crossover elettrico N7. Novità anche da MG Motor, il brand UK acquisito dalla cinese Siac che porta al debutto il nuovo brand elettrico IM, presenta la compatta MG 3 con motore termico e prezzo intorno ai 17mila euro.