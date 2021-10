Salone mediterraneo della responsabilità sociale: focus sul reinserimento delle persone in uscita dai circuiti penali

Nell’ambito del “Salone mediterraneo della responsabilità sociale” si terrà la tavola rotonda dedicata alla “Costituzione di una rete territoriale per sviluppare opportunità di reinserimento socio – lavorativo delle persone in esecuzione penale esterna: criticità e potenzialità relativa al progetto PON Legalità – FSR/FSE 2014-2020 – ASSE 4 – AZIONE 4.1.2. “Innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna e in uscita dal circuito penitenziario”.

L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare, alla presenza degli attori istituzionali e delle imprese coinvolte, lo stato dell’arte del progetto che stanno portando avanti l’Ente capofila Eitd srl e gli enti partner Apl Lavoro srl, Associazione Centro Studi Ist. E Form., Leader Società Cooperativa Consortile, Istituto Pilota, Consorzio Mestieri Sicilia coop. Sociale, per conto del Ministero della Giustizia nelle Regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere il mondo delle istituzioni e delle imprese per agevolare l’inserimento socio – lavorativo di persone in fase di uscita o usciti dai circuiti penali nelle regioni indicate, tramite tirocini formativi, azioni di orientamento, tutoraggio e

formazione.

Alla tavola rotonda seguirà nel pomeriggio un momento più operativo di raccordo con i referenti di progetto e gli stakeholders coinvolti a livello locale e interregionale per attività di monitoraggio e di verifica sull’esecuzione del piano lavoro.

Interverranno: Lucia Castellano, Direttore Generale Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova (UEPE), Ministero della Giustizia; Emilio Molinari, Dirigente Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Puglia, Calabria e Basilicata, Ministero della Giustizia; Claudia Nannola, Dirigente Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) Campania; Eugenia Cortese, Responsabile Area Coordinamento Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) Sicilia; Emilio Alfano, Presidente Confapi Campania; Giuseppe Oliviero, Presidente CNA Campania Nord; Luigi Traettino, Presidente Confindustria Campania; Antonio Borea, Presidente Alleanza delle Cooperative Campania e Confcooperative Campania.

Coordina i lavori: Enzo D’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno.

Tutte le info per seguire i lavori in location e in diretta streaming su www.csrmed.com