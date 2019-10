Salone Nautico di Genova sbarca a New York

Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Ucina Confindustria Nautica, ha accolto l’invito da parte della Columbus Citizens Foundation e sarà presente alle celebrazioni del 75° Columbus Day di New York, dal 12 al 14 ottobre, con una delegazione che annovera il Presidente Saverio Cecchi, il Vice Presidente Andrea Razeto, e i rappresentanti istituzionali del territorio Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali della Regione Liguria, e Laura Gaggero, Assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing Territoriale del Comune di Genova.

L’evento newyorkese sarà l’occasione per il lancio mondiale della 60esima edizione del Salone Nautico a Genova (17-22 settembre 2020), appuntamento di caratura internazionale che l’anno prossimo celebrerà il suo sessantesimo compleanno e per il quale Ucina Confindustria Nautica, dopo il successo dell’edizione appena conclusa, è già al lavoro per organizzare un evento unico e indimenticabile che esalti lo straordinario traguardo raggiunto.

Nel corso della visita a New York, la delegazione prenderà parte ad incontri istituzionali, alla serata di Gala del Columbus Day, sabato 12 ottobre, e al Gala presso il Consolato Generale d’Italia a New York, in programma nella serata di lunedì 14 ottobre. Parteciperà quindi nella giornata di lunedì 14 ottobre alla tradizionale Columbus Day Parade, la maggiore celebrazione al mondo della cultura italo-americana, che prenderà il via la mattina a Midtown e si snoderà lungo Fifth Avenue. La parata verrà ripresa in diretta dalla rete televisiva statunitense ABC e sulle tv e sui canali digitali internazionali.

La Abc seguirà il passaggio sul “red carpet”, tra la 67esima e la 69esima strada e trasmetterà ripetutamente un video volto a valorizzare Genova, la Liguria e il Salone Nautico, con l’invito a visitare la città e il territorio da parte dell’archistar Renzo Piano, del Sindaco di Genova Marco Bucci, del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di Marina Stella, Direttore Generale di Ucina Confindustria Nautica e di Alessandro Campagna, Direttore Commerciale del Salone Nautico.

Saverio Cecchi, Presidente Ucina Confindustria Nautica: “Siamo davvero onorati per questa occasione storica di essere presenti qui a New York a presentare e promuovere a livello mondiale la 60esima edizione del Salone Nautico a Genova. Un Salone che cresce ogni anno, come il settore, che da quattro anni vede un incremento a doppia cifra. Genova è la città natale di Cristoforo Colombo e la Capitale della nautica, la città dell’eccellenza di un comparto in piena salute e costante sviluppo nel panorama industriale nazionale ed internazionale. Invitiamo tutti a partecipare al Salone Nautico a Genova dal 17 al 22 settembre 2020, che sarà una grande festa del Mare che celebrerà ancora una volta il successo Made in Italy nel mondo”.

“Per la prima volta Regione Liguria parteciperà insieme a Ucina alle celebrazioni Colombiane di New York, e lo fa in un un’occasione speciale: la 75esima edizione della manifestazione diventa l’occasione per lanciare un’edizione speciale del Salone Nautico, nel suo 60esimo anno. Un anno speciale che coinciderà con l’inaugurazione del nuovo ponte e con un impegno di promozione per la nostra città e la nostra regione: il lancio del prossimo salone nautico diventa così un bel biglietto da visita per portare la Liguria nel mondo sfruttando le sue eccellenze: il saper andare per mare, e il simbolo di Colombo”, dichiara l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

“Agli incontri istituzionali – prosegue Cavo – si abbinerà la parata del 14 ottobre durante la quale saranno trasmessi, per la prima volta in diretta sulla ABC, gli spot liguri con cui l’architetto Renzo Piano, artefice del progetto del nuovo ponte, insieme al sindaco Marco Bucci e al presidente di Regione Giovanni Toti, inviteranno tutti a venire a Genova. Contemporaneamente, negli stessi giorni, sarà girato un docufilm per la promozione della regione e dei suoi prodotti finanziato con un bando fesr per le produzioni audiovisive: il prodotto sarà girato in parte durante le giornate colombiane e trasmesso successivamente sui canali italiani. La nostra presenza avrà anche l’obiettivo di saldare e accrescere i rapporti con le associazioni dei liguri d’oltreoceano e presentare le eccellenze del nostro sistema territoriale ligure”.

“Una prima missione di avvicinamento tra Genova e New York – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale del Comune di Genova Laura Gaggero –, due città accomunate dalla cultura mercantile e finanziaria e dalla pulsione verso la scoperta di nuove frontiere. Altro elemento che lega NY alla nostra città è rappresentato dal fatto che il porto di Genova è stato storicamente il punto da cui è partita la quasi totalità degli emigrati negli Stati Uniti. Ricca e attiva è inoltre la comunità dei liguri e dei genovesi che si sono stabiliti a New York e che continuano mantenere vivo il rapporto con la nostra città e la nostra regione. Infine mi piace sottolineare una nota che testimonia questo legame profondo: a NY porteremo in omaggio alle autorità che incontreremo lo spartito dell’Ave Maria Zeneize con una speciale dedica autografa del Maestro Agostino Dodero. L’Ave Maria Zeneize è universalmente riconosciuta come una preghiera per i naviganti ed è stata tradotta in moltissime lingue”.