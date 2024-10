Salone nautico internazionale di Bologna, boom di visitatori e di affari. Dal 9 novembre a Napoli via a “Navigare”

Ultimo fine settimana per il Salone Nautico Internazionale di Bologna 2024 che annuncia le date del prossimo anno. L’esposizione, dedicata alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e 12 metri, tornerà a Bologna dal 18 al 26 ottobre 2025. Gennaro Amato, presidente di Saloni Nautici Internazionali d’Italia, società organizzatrice della manifestazione, traccia il bilancio della quinta edizione: “La registrazione dei dati di crescita di quest’anno del Salone Internazionale, sia in chiave di visitatori che di vendita, indica che la manifestazione gode di buona salute che ci consente di poter prevedere per l’anno prossimo l’ampliamento degli spazi espositivi. La collaborazione con BolognaFiera Spa ci ha consentito di trovare un’ulteriore intesa per programmare i prossimi anni, tanto da aver già fissato nel calendario fieristico il periodo espositivo per il 2025 che prevede il raddoppio dello spazio espositivo e, soprattutto, avviare intese per l’intero triennio 2025/2027. Un’azione condivisa con gli espositori presenti quest’anno che hanno potuto registrare buoni affari e implementare il proprio carnet produttivo per le consegne della prossima primavera”.

Intanto la manifestazione, che ha avuto un flusso costante di visitatori rispetto allo scorso anno, anche durante le consuete giornate di centro settimana che solitamente indicano un rallentamento fisiologico, si appresta al rush finale. Sabato 19 e domenica 20, con orario continuato dalle 10 alle 18,30, il Salone nautico sarà ancora teatro dell’interesse del pubblico che giunge a Bologna da fuori regione, approfittando del weekend.

Le numerose novità legate alla produzione dei gozzi, dei battelli pneumatici e del segmento dei motoscafi e cabinati, saranno anche nelle giornate conclusive il punto di maggior interesse dei visitatori che troveranno in fiera una forte tendenza dei cantieri costruttori verso la ricerca per l’ecosostenibilità nella realizzazione produttiva. Dai motori elettrici, all’utilizzo di materiali come lino e canapa per la realizzazione delle chiglie delle imbarcazioni, passando per il riciclo dei materiali nella composizione degli allestimenti e dei complementi di bordo, sino alla produzione di acqua e energia con l’utilizzo di pannelli solari, sono solo alcuni dei versanti sostenibili utilizzati per la salvaguardia del mondo marino.

Lunedì 21, alla conclusione della quinta edizione del salone Nautico Internazionale di Bologna, si procederà poi al trasferimento del circo nautico a Napoli dove, da sabato 9 a domenica 17 novembre, prenderà vita l’esposizione Navigare – Salone Internazionale di Napoli, offrendo così agli ultimi indecisi l’opportunità di provare in mare le imbarcazioni desiderate. La prerogativa principale della kermesse in programma nello spettacolare specchio d’acqua di Mergellina, infatti, offre il vantaggio di definire, con una prova al timone, la volontà d’acquisto.

Il Salone Nautico di Bologna resterà aperto tutti i giorni sino a domenica 20 e sarà aperto tutti i giorni con i seguenti orari. 10:00 -18:30. Per info: info@salonenauticobologna.it