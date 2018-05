Salta intervista Di Maio a ‘Che tempo che fa’

Roma, 13 mag. (AdnKronos) – La partecipazione di Luigi Di Maio alla trasmissione ‘Che tempo che fa’, in programma questa sera su Rai Uno, è stata annullata. Lo conferma la comunicazione del M5S. La decisione del capo politico pentastellato, che oggi ha preso parte al Pirellone a Milano al confronto Lega-5S per trovare un accordo di governo, arriva in ore decisive per la trattativa.

Il testo definitivo dell’accordo di programma tra Lega e Movimento Cinque Stelle è fatto. Mancano solo i dettagli, ma l’intesa è questione di ore. Le due delegazioni presenti al Pirellone stanno lavorando esclusivamente alla rifinitura del ‘Contratto per il governo del cambiamento’, sui punti “c’è piena convergenza: stiamo scrivendo a dieci mani”, fanno sapere fonti interne.