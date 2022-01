Salumi di mare, quelli di Marificio entrano in carta al Pane e Acqua Bistrot&Cucina di Caserta

Nonostante il momento difficile non si ferma la volontà dei pubblici esercizi casertani di accogliere sempre meglio la propria clientela. Lo dimostra il ristorante Pane e Acqua Bistrot&Cucina alla napoletana a San Leucio di Caserta che annuncia l’ingresso nel menù degli innovativi Salumi di Mare di Marificio, che costituiranno uno degli antipasti più in voga dei prossimi mesi. Tutto ciò costituisce un’ offerta unica nel panorama casertano disponibile già da questo weekend.

Lo chef stellato Pasquale Palamaro

Si tratta di salumi veri e propri nel processo di preparazione, che hanno come materia prima non la carne ma il pescato; a crearli artigianalmente un grande della cucina campana, lo chef stellato Pasquale Palamaro del ristorante Indaco del 5 stelle Regina Isabella Resort di Ischia che qualche anno fa ha dato vita al marchio Marificio, un laboratorio di idee culinarie al servizio della ristorazione di pregio da cui prendono forma i pesci migliori del golfo di Napoli e una nuova narrazione per il pescato di eccellenza.

I salumi

Già nel nome ci si accorge di come il pesce può essere trattato, con tutta la sapienza laboratoriale delle pescherie, anche come elemento di un.. salumi-ficio o caseifi-cio… : si va così a ed offrire una raffinata proposta, soprattutto per aperitivi o antipasti: dalla bresaola di tonno alla nduja di spigola, dal prosciutto di ricciola alla salamella dolcemare, il girello di pesce, la ventresca di tonno e pescespada. Appena i tempi lo consentiranno, probabilmente nella seconda parte di febbraio, presso il locale leuciano sarà organizzata una esclusiva serata di lancio e degustazione dei nuovi prodotti con lo chef Pasquale Palamaro direttamente da Ischia, che sarà accolto dal collega resident del Pane&Acqua Carmine Maiorano per un appuntamento scoperta di questi golosissimi prodotti e non solo.

Il fruttuoso incontro tra la proprietà del Pane&Acqua Bistrot e Cucina alla napoletana di San Leucio e Pasquale Palamaro con Marificio avvenne a Novembre nella fiera agroalimentare Gustus alla Mostra d’Oltremare di Napoli dove l’innovativa azienda ischitana era presente.

Dove

Pane e Acqua Bistrot&Cucina alla Napoletana è sulla SS87, 63, 81100 San Leucio-Vaccheria Caserta CE. Per info: 3317422774