Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve

Una nuova medicazione intelligente e’ in grado di rilasciare antibiotici solo in presenza di batteri dannosi, accelerando la guarigione delle ferite e riducendo il rischio di antibiotico-resistenza. E’ quanto emerge da uno studio guidato da Anita Shukla della Brown University, pubblicato sulla rivista Science Advances. La ricerca dimostra che il materiale, un idrogel sensibile agli enzimi prodotti dai batteri patogeni, puo’ eliminare rapidamente le infezioni e migliorare la cicatrizzazione limitando al contempo l’uso non necessario di antibiotici.

L’idrogel sviluppato dai ricercatori puo’ essere applicato direttamente sulla ferita e contiene un carico di antibiotici che viene rilasciato solo quando specifici enzimi batterici, le beta-lattamasi, sono presenti. In assenza di questi enzimi, il materiale resta stabile e trattiene il farmaco al suo interno. “La resistenza antimicrobica e’ un problema globale, quindi abbiamo bisogno di approcci migliori nell’uso degli antibiotici”, ha spiegato Anita Shukla. “Abbiamo sviluppato un materiale che rilascia antibiotici solo quando sono presenti batteri dannosi, limitando l’esposizione quando non necessaria ma garantendo comunque il trattamento quando serve”. Lo studio ha dimostrato che il sistema e’ altamente selettivo: in esperimenti in vitro, l’idrogel si degrada solo in presenza di batteri produttori di beta-lattamasi, mentre rimane intatto con batteri innocui, evitando cosi’ lo sviluppo di resistenze durante esposizioni prolungate. Dal punto di vista strutturale, gli idrogel sono materiali ricchi di acqua costituiti da polimeri legati da molecole chiamate crosslinker. In questo caso, i ricercatori hanno utilizzato un crosslinker progettato per degradarsi a contatto con gli enzimi batterici, permettendo il rilascio mirato del farmaco. “Si tratta di una formulazione molto stabile che impedisce al farmaco di disperdersi finche’ non viene attivata dalla presenza significativa di beta-lattamasi”, ha aggiunto Shukla. Nei test su modelli murini, una singola applicazione del materiale e’ stata in grado di eliminare completamente l’infezione in ferite superficiali, mostrando prestazioni superiori rispetto a medicazioni antimicrobiche attualmente utilizzate sia nell’eradicazione batterica sia nella guarigione. I risultati indicano un potenziale approccio innovativo per contrastare le infezioni, riducendo l’uso eccessivo di antibiotici, una delle principali cause della diffusione di batteri resistenti. Secondo stime citate nello studio, oltre un milione di persone muore ogni anno a causa di infezioni resistenti ai farmaci, con previsioni che indicano fino a 10 milioni di decessi annui entro il 2050 senza interventi adeguati. I ricercatori sottolineano che questo tipo di idrogel “intelligente” potrebbe consentire trattamenti mirati e su richiesta, minimizzando l’esposizione inutile agli antibiotici e contribuendo a preservarne l’efficacia nel tempo.