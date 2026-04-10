Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio

Arriva in Italia un nuovo sistema di monitoraggio continuo del glucosio (Cgm) basato sull’intelligenza artificiale. Pensato per rendere più semplice e personalizzata la gestione quotidiana del diabete, patologia che in Italia colpisce oltre 4,5 milioni di persone, Accu-Chek SmartGuide punta a migliorare il controllo dei valori glicemici e a contribuire alla prevenzione delle oscillazioni. Secondo gli ultimi Annali Amd, circa il 90% dei pazienti seguiti nei centri di diabetologia è affetto da diabete di tipo 2, con circa il 30% in terapia insulinica, da sola o in associazione ad altri farmaci. “Il monitoraggio della glicemia è fondamentale nella gestione del diabete perché consente di personalizzare le azioni quotidiane con l’obiettivo di mantenere i valori il più possibile vicini alla norma – spiega Dario Pitocco, associato di Endocrinologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità di Diabetologia della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma- I sistemi Cgm si sono evoluti diventando sempre più attendibili e andando incontro ai bisogni delle persone con diabete, anche per coloro che non utilizzano i microinfusori per l’erogazione di insulina. Queste soluzioni – continua- favoriscono un approccio più proattivo per supportare la gestione e ridurre la frequenza di eventuali eventi critici. In particolare, i sistemi di ultima generazione presentano algoritmi predittivi integrati e AI based che possono aiutare a guardare oltre il valore istantaneo di glucosio, utilizzando ad esempio la funzione di predizione dell’andamento del glucosio nelle due ore successive'”. Per Concetta Irace, ordinario all’Università Magna Græcia di Catanzaro, “non è solo la disponibilità dei dati in tempo reale a segnare il progresso del monitoraggio continuo del glucosio, bensì l’integrazione del Cgm con algoritmi di intelligenza artificiale capaci di interpretare i dati e anticipare ciò che accadrà. Oggi queste tecnologie – conclude- non si limitano a mostrare i valori glicemici: li trasformano in previsioni, aiutando le persone con diabete a gestire la terapia in modo più semplice e consapevole”.