Salute 4.0: nasce l’App “NeoNat”: sostegno per genitori di bimbi prematuri

In Italia nascono ogni anno. Sonoche cominciano la loro vita in salita, perche’ hanno bisogno di cure specialistiche dedicate e di sostegno, cosi’ come i genitori che si trovano ad affrontare l’esperienza emotivamente complessa del ricovero in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e il delicato momento della dimissione, che si accompagna a preoccupazioni e paure per la salute del proprio bambino una volta a casa. Per offrire un aiuto concreto ai genitori dei bambini prematuri nasce lasviluppata con un board scientifico composto da clinici, fisioterapisti, infermieri e psicologi, e grazie al contributo incondizionato di Chiesi Italia, NeoNat supporta le mamme e i papa’ sia dal punto di vista pratico che emotivo attraverso strumenti che monitorano i parametri di crescita del neonato e contenuti specifici per affrontare le sfide di ogni giorno. Sfide che riguardano anche azioni molto comuni, come l’allattamento o la nanna, ma che con i bimbi nati pretermine meritano un’attenzione in piu’.è stato reso disponibile ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurita’ che si celebra in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurita’ e per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.sulle principali piattaforme a partire dal prossimo mese di marzo. Informazioni su contenuti e funzionalita’ sono consultabili sul sito www.neonat.it