Salute 4.0, un naso elettronico potenziato “annusa” i segnali precoci di tumore ovarico

Un “naso elettronico” potenziato dall’intelligenza artificiale e’ in grado di individuare segnali precoci di tumore ovarico nel sangue con un’accuratezza del 97%, distinguendolo sia dal tumore dell’endometrio sia da campioni sani. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Advanced Intelligent Systems e condotto da Donatella Puglisi e Jens Eriksson della Linkoping University, in Svezia. Il lavoro dimostra che l’analisi combinata di composti volatili presenti nel plasma sanguigno, elaborata con modelli avanzati di machine learning, puo’ rappresentare una nuova strategia di screening per il tumore ovarico, una delle neoplasie ginecologiche piu’ difficili da diagnosticare precocemente. Nel tumore ovarico i sintomi sono spesso vaghi e simili a quelli di patologie piu’ comuni, con conseguente diagnosi in stadi avanzati, quando le prospettive di sopravvivenza sono ridotte. Nel 2022 sono stati registrati nel mondo circa 325.000 nuovi casi e oltre 200.000 decessi, e secondo il World Cancer Research Fund i numeri sono destinati ad aumentare significativamente entro il 2050. A differenza del tumore al seno, non esiste attualmente un metodo di screening affidabile per l’ovaio. La tecnologia del naso elettronico e’ nota da circa 60 anni. Il prototipo utilizzato nello studio dispone di 32 sensori, disponibili in commercio, che reagiscono a diverse sostanze volatili emesse dal campione analizzato. Ogni forma tumorale produce un profilo specifico di composti volatili: in altre parole, ogni tumore “ha un odore” distinto. I ricercatori hanno sfruttato i recenti progressi dell’intelligenza artificiale per reinterpretare questa tecnologia consolidata in chiave innovativa. A differenza degli attuali test ematici, che ricercano specifici biomarcatori associati a una determinata neoplasia e possono risultare lenti o poco accurati, il metodo sviluppato dal team non richiede l’identificazione di un singolo biomarcatore. Il naso elettronico rileva un ampio spettro di sostanze volatili nel plasma, mentre algoritmi di machine learning, addestrati su campioni noti provenienti da una biobanca, identificano pattern caratteristici del tumore ovarico. Il sistema ha mostrato una precisione del 97%. “Stiamo cercando di imitare artificialmente l’olfatto dei mammiferi”, ha spiegato Puglisi.