Salute 4.0, una piattaforma innovativa per prevenire il diabete con l’IA

Integrare in un unico ecosistema digitale dati clinici e storici, biomarcatori validati, informazioni provenienti da sensori indossabili, indicatori comportamentali e ambientali, affinché possano venir analizzati da modelli matematici e algoritmi di intelligenza artificiale trasparenti e spiegabili. E’ la procedura innovativa alla base della piattaforma prototipale sviluppata dal progetto europeo Praesiidium, finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe – Cluster 1 Health, che mira a comprendere e prevedere la transizione dal prediabete alla malattia conclamata, fornendo strumenti per agire prima della comparsa dei sintomi. La piattaforma, sviluppata da un consorzio multidisciplinare che riunisce esperti europei clinici, biologi, matematici, data scientist, esperti di etica e partner industriali, propone un nuovo paradigma per l’identificazione precoce dei fattori di rischio e per l’intervento preventivo personalizzato contro il diabete di tipo 2. Al progetto ha partecipato anche la Fondazione italiana fegato, che, tra le altre cose, ha contribuito alla validazione di biomarcatori associati a infiammazione durante le prime fasi delle alterazioni metaboliche. La procedura innovativa, spiega una nota, “non solo consente di prevedere il rischio e intercettare in anticipo le traiettorie verso il diabete di tipo 2, ma ne chiarisce anche i determinanti biologici e comportamentali. La spiegazione delle cause alla base delle previsioni costituisce un elemento chiave per favorire l’adozione clinica, rafforzare la fiducia degli operatori sanitari e supportare decisioni preventive più tempestive ed efficaci”. I risultati attesi da Praesiidium, giunto a conclusione, puntano “a rafforzare in modo concreto la capacità dei sistemi sanitari di prevenire e intercettare precocemente il rischio metabolico, sostenendo programmi strutturati di screening e prevenzione, percorsi personalizzati di monitoraggio e intervento, strategie sanitarie fondate su evidenze predittive e modelli di governance dei dati trasparenti ed eticamente solidi”.