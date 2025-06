Salute 4.0, via al progetto “Avatar-SC”: l’IA al servizio della cardiologia

Si chiama “Avatar-SC” ed è un sistema innovativo di telemonitoraggio domiciliare che utilizza un avatar digitale interattivo e modelli avanzati di intelligenza artificiale per analizzare la voce e il linguaggio dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca. Il progetto, sviluppato congiuntamente da Fondazione Cardiotoracovascolare Angelo De Gasperis ETS (ente capofila), ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Università degli Studi dell’Insubria (Dista, Dipartimento di Scienze teoriche e applicate) e Politecnico di Milano – ISPL, è stato selezionato per il finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando InnovaWelfare – Accelerazione tecnologica e digitale dei servizi di welfare, con un contributo di 219.300 euro su un budget complessivo di 1,6 milioni.

Promossa da Fondazione Cariplo con il supporto di Cariplo Factory e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, l’iniziativa InnovaWelfare sostiene l’adozione di tecnologie avanzate da parte degli attori del terzo settore per innovare i servizi di welfare, attraverso tre assi: Osservatorio tecnologico, Sperimentazione e sviluppo di soluzioni, e Impact Investing.

Il sistema è progettato per identificare precocemente i segnali di deterioramento clinico e fornire un supporto tempestivo e personalizzato, integrandosi con i dati clinici tradizionali (biomarcatori, segni vitali, PROMs). “Con AVATAR-SC vogliamo rispondere a un bisogno reale e ancora insoddisfatto: migliorare il follow-up dei pazienti con scompenso cardiaco, riducendo le riospedalizzazioni e migliorando la qualità della vita grazie a tecnologie altamente innovative, ma semplici da usare e accessibili a tutti”, afferma il Dr. Alessandro Verde, responsabile del progetto per la Fondazione De Gasperis, nonché dirigente medico presso la Struttura Complessa di Cardiologia 2 – Insufficienza Cardiaca e Trapianti (Direttore Dr. Andrea Garascia) dell’ASST Niguarda, recentemente confermato come primo ospedale italiano nella classifica internazionale di Newsweek.