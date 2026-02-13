Salute, allenare la velocità mentale riduce il rischio di sviluppare demenza

Un breve programma di allenamento cognitivo al computer, mirato ad aumentare la velocita’ di elaborazione delle informazioni e la capacita’ di gestire compiti complessi con attenzione divisa, e’ associato a un rischio significativamente piu’ basso di ricevere una diagnosi di demenza fino a 20 anni dopo. E’ quanto emerge da uno studio randomizzato finanziato dai National Institutes of Health e pubblicato sulla rivista Alzheimer’s & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, condotto da un gruppo di ricercatori coordinato da Marilyn Albert, direttrice dell’Alzheimer’s Disease Research Center di Johns Hopkins Medicine.

Lo studio analizza i dati a lungo termine dell’Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly (ACTIVE), il piu’ ampio studio statunitense mai condotto per valutare gli effetti di diversi tipi di training cognitivo negli anziani. Tra il 1998 e il 1999, i ricercatori hanno arruolato 2.802 adulti di eta’ pari o superiore a 65 anni, assegnandoli in modo casuale a tre diversi interventi di allenamento cognitivo – memoria, ragionamento e velocita’ di elaborazione – oppure a un gruppo di controllo senza alcun training. I programmi consistevano in sessioni di 60-75 minuti distribuite nell’arco di cinque o sei settimane; meta’ dei partecipanti ha inoltre ricevuto sessioni di richiamo (“booster”) a distanza di uno e tre anni. Nel follow-up a 20 anni, basato sull’analisi dei dati Medicare di 2.021 partecipanti, i ricercatori hanno osservato che l’intervento sulla velocita’ di elaborazione con sessioni di richiamo era l’unico associato a una riduzione statisticamente significativa dell’incidenza di demenza rispetto al gruppo di controllo. In particolare, 105 partecipanti su 264 (40%) nel gruppo di speed training con booster hanno ricevuto una diagnosi di demenza, contro 239 su 491 (49%) nel gruppo di controllo, pari a una riduzione del rischio del 25%.

Il training sulla velocità di elaborazione e’ progettato per aiutare le persone a individuare rapidamente informazioni visive su uno schermo e a gestire compiti progressivamente piu’ complessi in tempi sempre piu’ brevi. Secondo gli autori, questo tipo di esercizio potrebbe rafforzare meccanismi cognitivi fondamentali per il funzionamento quotidiano e la resilienza cerebrale nel lungo periodo. “Osservare che un potenziamento dell’allenamento sulla velocita’ mentale sia associato a un minor rischio di demenza due decenni dopo e’ notevole, perche’ suggerisce che un intervento non farmacologico relativamente modesto puo’ avere effetti a lungo termine”, afferma Marilyn Albert. La ricercatrice sottolinea che anche piccoli ritardi nell’esordio della demenza potrebbero avere un impatto rilevante sulla salute pubblica e sui costi sanitari.

Nel campione analizzato, le caratteristiche dei partecipanti al follow-up erano simili a quelle dello studio originale: circa tre quarti erano donne, il 70% di etnia bianca e l’eta’ media all’inizio dello studio era di 74 anni. Durante il periodo di osservazione, circa tre quarti dei partecipanti sono deceduti, con un’età media di 84 anni. Nel complesso, la demenza e’ definita come un declino delle funzioni cognitive tale da compromettere l’autonomia nella vita quotidiana e, secondo le stime citate dagli autori, colpisce fino al 42% degli adulti sopra i 55 anni nel corso della vita.

Gli autori spiegano che il training sulla velocità di elaborazione potrebbe essere particolarmente efficace perche’ adattivo, cioe’ capace di modulare il livello di difficolta’ in base alle prestazioni individuali, a differenza degli interventi su memoria e ragionamento, che seguivano schemi standardizzati. Inoltre, questo tipo di allenamento stimola forme di apprendimento implicito, che coinvolgono circuiti cerebrali diversi rispetto all’apprendimento esplicito. Secondo George Rebok, investigatore principale del sito di studio e professore emerito alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, i risultati “supportano lo sviluppo di interventi di training cognitivo per gli anziani, in particolare quelli mirati alla velocita’ di elaborazione visiva e all’attenzione divisa”. Gli autori concludono che saranno necessari ulteriori studi per comprendere i meccanismi biologici alla base di queste associazioni e per valutare possibili sinergie con altri interventi sullo stile di vita.