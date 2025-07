Salute, Anelli “Chiediamo all’Ue più spazio per investimenti”

ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata importante per i cittadini europei: oggi i rappresentanti medici di sei nazioni sottoscrivono una carta con la quale chiedono alla Commissione europea di considerare il diritto alla salute una peculiarità della nostra Europa, al pari di quello che intendono fare per la difesa dei confini. Con questa Carta vogliamo ricordare alla Commissione europea che la salute e i suoi sistemi sanitari oggi rappresentano un voláno di sviluppo economico, un investimento in termini non soltanto di salute, ma anche di coesione sociale e di crescita della ricchezza dei nostri Paesi”. Così Filippo Anelli, presidente Fnomceo, a margine del convegno “La salute come investimento: un impegno europeo” organizzato dalla Federazione a Roma.

